Лукашенко обозначил число войск РФ в Беларуси: от «не одна тысяча» до «10-15 тыс. не надо»

Лукашенко в интервью NBC обозначил верхнюю границу числа российских военнослужащих, которых Беларусь разместит на своей территории в рамках развертывания союзной региональной группировки.

Ранее, Лукашенко поручил Минобороны разместить на территории Беларуси «не одну тысячу» военнослужащих РФ.

Сегодня, отвечая на вопрос о численности этой группировки, Лукашенко сказал: "Нашу армию вы знаете - порядка 70 тыс. человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете, каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят"…