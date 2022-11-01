В Беларуси действуют два совместных с РФ центра подготовки военнослужащих

Два совместных с Россией центра подготовки военнослужащих действуют на территории Беларуси, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны РБ Валерий Ревенко.

«В настоящее время два из них готовят военнослужащих на территории РБ (ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии) и один - на территории РФ", - напомнил Ревенко, комментируя указ Лукашенко об одобрении проектf соглашения с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки.