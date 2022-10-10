Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Лукашенко договорился с Путиным о развертывании региональной группировки войск в Беларуси

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа, я всегда об этом говорил, этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил Лукашенко.

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