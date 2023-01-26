Последнее обновление: 26.01.2023 17:53

В Беларуси отрабатывают переброску самолетов на "оперативные аэродромы" в РФ

Авиационные подразделения "региональной группировки войск" Беларуси и России отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы, в том числе находящиеся на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

"В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на территории России", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что авиационные экипажи действуют "как контрольные цели" для проверки дежурных сил по ПВО. Также на полигоне "Брестский" вертолетные экипажи выполняют парашютное и беспарашютное десантирование подразделений сил специальных операций.

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