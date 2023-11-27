В Беларуси 2024 год официально объявлен годом качества

Лукашенко указом объявил 2024 год годом качества «в целях дальнейшего повышения качества жизни белорусского народа», сообщила его пресс-служба.

Согласно официальному комментарию, год качества должен «обеспечить конкурентоспособность национальной экономики на мировой арене», «стимулировать инициативу», а также сформировать в обществе «ответственность за результаты своего труда» и «чувство сопричастности к будущему страны».

«… будет сделан акцент на повышении конкурентоспособности Беларуси через бережное и продуманное отношение к ресурсам, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов, приоритет качественных показателей над количественными», - утверждается в комментарии.

Власти надеются обеспечить качественные показатели «путем стимулирования инициативы, внедрения рационализаторских идей, укрепления в обществе социального оптимизма, стремления созидать на общее благо.

«Приоритетное внимание планируется уделить формированию у граждан личной ответственности за достижение высокого качества жизни (достаточный уровень дохода, своевременная диспансеризация, здоровое питание, хорошее образование, культурный досуг)», - также сказано в комментарии.