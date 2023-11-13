МИД Беларуси записал Турцию в антисанкционную «коалицию»

МИД Беларуси утверждает, что Турция выразила готовность оказывать содействие снятию санкций с белорусских калийных удобрений.

"Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в продвижении и снятии ограничений на калийные удобрения», - заявил глава МИД РБ Сергей Алейник, комментируя в эфире госТВ итоги состоявшегося 6-8 ноября визита в Турцию.

Он также утверждает, что 80% потребностей Турции в удобрениях обеспечиваются поставками именно из Беларуси.

"… на сегодняшний день 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью", - сказал Алейник.