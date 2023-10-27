Последнее обновление: 27.10.2023 16:30

Лукашенко высказался за создание Палестинского государства

Лукашенко дал очередной бесценный совет мировым политикам, высказавшись в пользу создания Палестинского государства.

"Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда", - заявил сегодня Лукашенко.

"Будут границы, они будут жить в своем государстве. Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"? – продолжил он.

По его мнению, решить данный конфликт силовыми методами нельзя.

"А население там вы видите: никакие ковровые бомбежки не помогут. Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт", заключил Лукашенко.

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