Не менее 6 граждан Беларуси отказались от эвакуации из Газа

Не менее шести граждан РБ отказались от эвакуации из сектора Газа по различным причинам, сообщил сотрудник КГБ в эфире белорусского ТВ.

"Там осталось порядка шести белорусов, которые не изъявили желание выходить с территории сектора Газа по различным причинам», - сказал представитель КГБ.

Ранее власти РБ сообщили об эвакуации 43 человек – граждан РБ и членов их семей - из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет при участии КГБ. Около 25 человек были затем доставлены в Минск эвакуационным рейсом госкомпании «Белавиа».

Сотрудник КГБ отметил, что все детали операции по эвакуации граждан раскрывать нельзя, но переговоры шли с разными странами, организациями и влиятельными кругами.