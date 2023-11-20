Последнее обновление: 20.11.2023 13:32

Не менее 6 граждан Беларуси отказались от эвакуации из Газа

Не менее шести граждан РБ отказались от эвакуации из сектора Газа по различным причинам, сообщил сотрудник КГБ в эфире белорусского ТВ.

"Там осталось порядка шести белорусов, которые не изъявили желание выходить с территории сектора Газа по различным причинам», - сказал представитель КГБ.

Ранее власти РБ сообщили об эвакуации 43 человек – граждан РБ и членов их семей - из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет при участии КГБ. Около 25 человек были затем доставлены в Минск эвакуационным рейсом госкомпании «Белавиа».

Сотрудник КГБ отметил, что все детали операции по эвакуации граждан раскрывать нельзя, но переговоры шли с разными странами, организациями и влиятельными кругами.

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