Последнее обновление: 17.01.2024 10:38

Концепция нацбезопасности Беларуси усилена «семейной скрепой»

Белорусские власти внесли в проект обновленной Концепции национальной безопасности Белоруссии положение, которое определяет семью как союз между женщиной и мужчиной по рождению.

"Мы усилили концепцию положением о защите института традиционной семьи как союза между женщиной и мужчиной по рождению. Это исключает различные гендерные подходы, рекламируемые на территории Запада хирургические вмешательства по изменению пола и так далее", - заявил по итогам прошедшего во вторник совещании у Лукашенко государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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