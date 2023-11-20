Китай разрешил "дочке" Mastercard проведение клиринга по банковским картам

Народный банк Китая и Государственное управление по финансовому надзору КНР одобрили заявку компании Mastercard NUCC Information Technology Co. на проведение клиринговых операций по банковским картам в стране, сообщил НБК.

Компания, которая была создана американской Mastercard Inc. и китайской NetsUnion Clearing Corp. (NUCC), может разрешить входящим в ее структуру учреждениям выпуск в Китае банковских карт в юанях под брендом MasterCard, пишет агентство "Синьхуа".

Mastercard стала второй зарубежной клиринговой системой расчетов по банковским картам, вышедшей на китайский рынок. В 2020 году НБК одобрил заявку на проведение клиринговых операций от совместного предприятия, созданного в Китае платежной системой American Express Co.

Эксперты отмечают, что такие действия способствуют построению стабильной структуры рынка банковского клиринга с эффективной конкуренцией и углублению структурных реформ платежной отрасли.