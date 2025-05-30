Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу снижаются, участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут решения альянса ОПЕК+ относительно темпов наращивания нефтедобычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,2 до $63,95 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,75 до $64,15 за баррель.

Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские контракты опустились в цене на $0,19 до $63,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,21 до $60,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,9 (1,5%), до $60,94 за баррель.