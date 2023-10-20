Лукашенко обвинил правительство во лжи и дезинформации, не став публично приводить доказательства, но отметив, что пока вранье еще якобы не стало традицией.

"Не всегда, приняв решение, мы его реализуем. Реализуем не вовремя - это уже норма. Но меня больше всего в последнее время, я уже об этом где-то говорил, волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента. Для того чтобы показать себя в лучшем свете", - заявил Лукашенко на совещании в Минске.

"Я не хочу публично приводить примеры, но в закрытом режиме я приведу вам пример, красноречиво свидетельствующий о том, что вранье у нас не изжито. И удивляться тому, что у нас в Гомельской области падеж скота, приписывают там где-то, в Витебской области, Могилевской, да и вообще по стране… Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо", - возмутился он.

"Я не говорю, что это традиция. Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией - вранье. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы ни существовали", - констатировал Лукашенко.