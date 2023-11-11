В Германии впервые одобрили правила финансирования партийных фондов

Немецкий Бундестаг в пятницу впервые утвердил правовую базу, которая регулирует финансирование партийных фондов, причем новые правила могут поставить в невыгодное положение ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает DPA.

Политические партии в Германии имеют фонды, из которых финансирует соприкасающуюся деятельность – например образовательные или культурные мероприятия. Эти фонды могут получать бюджетное финансирование, но правовой базы для него до сих пор не было.

Принятый Бундестагом закон предусматривает, что партийный фонд может получить финансирование только в том случае, если партия, с которой он связан, была представлена в Бундестаге не менее трех созывов подряд.

Кроме того, фонд должен гарантировать, что он активно поддерживает свободный демократический основной порядок и идею международного взаимопонимания.

Закон поддержали все партии федеральной коалиции – социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы, а также правые консерваторы и левые. АдГ и все внефракционные парламентарии единодушно проголосовали против.

"Альтернатива для Германии" решительно выступала против предложенного закона, поскольку считает, что новые правила ставят ее в невыгодное положение – она находится в Бундестаге только второй парламентский срок.

Принятие закона стало необходимым, поскольку Федеральный конституционный суд Германии в начале года удовлетворил иск АдГ, которая требовала закрепления гарантий финансирования партийных фондов.

Теперь ультраправые хотят оспорить в суде принятый закон.