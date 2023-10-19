Последнее обновление: 19.10.2023 16:47

МИД РБ назвал санкции против Белавиа препятствием для эвакуации белорусов из Израиля

Беларусь получила разрешение на гуманитарный рейс авиакомпании "Белавиа" в Израиль от властей этой страны, но не может совершить этот рейс из-за санкций США против госавиакомпании, утверждает министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

"На сегодняшний день остается одно препятствие - это санкции США в отношений нашего национального авиаперевозчика", - заявил Алейник, которого цитирует Sputnik.

Он назвал ситуацию с белорусскими гражданами в зоне конфликта "довольно непростой".

"Пока сложно говорить о каких-то результатах", - сказал Алейник и пообещал уведомить СМИ в случае появления конкретики в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что Беларусь якобы договорилась с РФ о помощи в эвакуации своих граждан

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