Лукашенко: Значит, Маск нам не нужен…

В пятницу Лукашенко, посетившему один из учебных объектов Минобороны в Брестской области представили якобы белорусский «аналог» американской системы доступа в Интернет с использованием спутниковой связи Starlink.
- То, что Маск сделал за миллиард долларов, ты сам сделал бесплатно? – спрашивает Лукашенко у человека в военной форме, заранее заучившего описание выставленного для демонстрации странного девайса с антеннами.
- Ну, не бесплатно, но за очень маленькую сумму, - ответил военный.
- Не за миллиард? – задал Лукашенко риторический вопрос.
- Никак нет, - прозвучал ответ.
- Значит, Маск нам не нужен? - резюмировал Лукашенко.
- Нам не нужен. Имеющимися ресурсами способны…, - начал было военный.
- Но эта система работает по принципу Starlinkа ? – перебил его Лукашенко.
- Так точно, - отрапортовал человек в погонах.
- Значит, возможности по предоставлению услуг связи, здесь помимо всего предоставляется удаленный доступ к сети Интернет. Чтоб было простыми словами: где-то в Минске точка доступа в Интернет; она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда; и три, через роутер Wi-Fi раздает этот интернет», - озвучил военный заранее выученный текст.