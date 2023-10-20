Последнее обновление: 20.10.2023 17:06

Власти Израиля представили план войны с ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант представили план военных и поствоенных действий в секторе Газа, обозначив три этапа войны с ХАМАС.

Первый этап, по словам Галанта, подразумевает нанесение ударов ракетами и авиацией, после которых последуют наземные манёвры. В ходе операции боевики ХАМАС должны быть уничтожены, а их инфраструктура разрушена.

Второй этап плана рассматривается как промежуточный и предполагает боевые действия меньшей интенсивности, а также работу над «ликвидацией очагов сопротивления».

Третий этап заключается в «создании нового режима безопасности в секторе Газа, снятии с Израиля ответственности за повседневную жизнь сектора Газа и создании новой реальности в части безопасности жителей Израиля».

О том, кто в таком случае возьмёт на себя управление сектором Газа, Йоав Галант ничего не сказал.

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