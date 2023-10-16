МИД Израиля: ХАМАС убил 148 иностранцев

Министерство иностранных дел Израиля в воскресенье обновило данные о погибших 7 октября иностранных гражданах: по этим данным, ХАМАС в ходе своей вылазки 7 октября убил 148 граждан других государств, помимо Израиля.

Больше всего среди убитых и пропавших без вести — граждан США. По данным МИД Израиля, 19 обладателей американского паспорта были убиты и 20 числятся пропавшими без вести.

Госдепартамент США в воскресенье объявил, что 7 октября погибли не менее 30 граждан США, а пропавшими без вести числятся 13 человек — они, вероятно, взяты в заложники.

В Белом доме не исключают, что американские военные будут привлечены для освобождения заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отвечая на вопрос, будет ли он "абсолютно исключать" возможность развертывания любых американских войск на местах, Кирби сказал: "Чего я не буду делать, так это исключать что-либо, когда речь идет о возвращении наших заложников домой".

"Мы работаем над этим буквально каждый час, но опять же, для того, чтобы разработать конкретные варианты, нужно иметь гораздо больше информации, чем есть сейчас, и мы работаем над этим", – добавил он.

Кирби также указал на неопределенность относительно деталей местонахождения и количества заложников, подчеркнув, что США должны быть "осторожными" в публичных обсуждениях усилий, направленных на возвращение заложников домой. В то же время Кирби подчеркнул, что планов ввода американских войск для участия в конфликте между Израилем и ХАМАС нет.

Таиланд и Франция потеряли по 15 своих граждан, Украина и Россия — по 13, Великобритания и Аргентина — по восемь. Всего же жертвами ХАМАС пали граждане тридцати стран.