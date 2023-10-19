Последнее обновление: 19.10.2023 19:22

Министр обороны Израиля признал свою вину за неспособность отразить нападение ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант признал, что на нем лежит ответственность за неспособность военных предотвратить совершенное ранее в октябре нападение ХАМАС на Израиль, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Я отвечаю за оборону. Я нес за нее ответственность за нее на протяжении последних двух недель, даже в сложных ситуациях, и теперь я отвечаю за то, чтобы привести нас к победе в бою", - заявил Галант.

Галант отметил, что израильская армия будет продолжать действия против ХАМАС, пока не выполнит все поставленные задачи.

Ранее глава общей службы безопасности Израиля Ронен Бар взял на себя ответственность за упущения, которые привели к резкому обострению палестино-израильского конфликта. Он заявил, что ответственность лежит на нем, как на главе службы, передает Интерфакс.

Также с аналогичными обращениями выступили глава генштаба армии обороны Израиля, представители высшего армейского командования и руководитель Совета национальной безопасности страны.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование