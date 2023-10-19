Министр обороны Израиля признал свою вину за неспособность отразить нападение ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант признал, что на нем лежит ответственность за неспособность военных предотвратить совершенное ранее в октябре нападение ХАМАС на Израиль, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Я отвечаю за оборону. Я нес за нее ответственность за нее на протяжении последних двух недель, даже в сложных ситуациях, и теперь я отвечаю за то, чтобы привести нас к победе в бою", - заявил Галант.

Галант отметил, что израильская армия будет продолжать действия против ХАМАС, пока не выполнит все поставленные задачи.

Ранее глава общей службы безопасности Израиля Ронен Бар взял на себя ответственность за упущения, которые привели к резкому обострению палестино-израильского конфликта. Он заявил, что ответственность лежит на нем, как на главе службы, передает Интерфакс.

Также с аналогичными обращениями выступили глава генштаба армии обороны Израиля, представители высшего армейского командования и руководитель Совета национальной безопасности страны.