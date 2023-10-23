Президент Израиля: Бойцы ХАМАС имели инструкции по изготовлению химоружия

Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что представители ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

"Мы имеем дело с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и ХАМАСОМ. Вот насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые даны о том, как действовать и как создать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом", - заявил Герцог в интервью SkyNews.

Президент Израиля продемонстрировал телеканалу документы, которые, по его словам, были обнаружены на USB-устройствах у представителей ХАМАС, вторгшихся в кибуц Беэри, передает Интерфакс.

По словам Герцога, один из материалов, с инструкциями по созданию химического оружия и его распространению среди гражданского населения, взят у "Аль-Каиды".

Он добавил, что во время нападения ХАМАСА 7 октября Израиль столкнулся с "чистым злом, которое необходимо искоренить".