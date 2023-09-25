Власти РБ профинансируют патриотическую пропаганду за счет расходов на образование

Белорусские власти профинансируют патриотическую пропаганду за счет так называемых «бесплатных» экскурсий для школьников, оплачиваться которые будут за счет образовательных расходов местных и республиканского бюджета.

«В 2023/2024 учебном году учреждениям образования, реализующим образовательные программы общего среднего образования, осуществить приобретение билетов при посещении экскурсий (с периодичностью две экскурсии в учебном году) для учащихся I—ХІ классов в рамках организации образовательного процесса, в том числе в шестой школьный день, за счет средств республиканского или местных бюджетов, предусматриваемых учреждениям образования на их функционирование учредителями», - говорится в постановлении Совмина РБ №589 от 8 сентября 2023 года.

«Экскурсии проводятся исключительно в рамках изучения учебных предметов, которые предусмотрены типовыми учебными планами общего среднего образования. Это значит, что, например, на уроке биологии ученики могут посетить ботанический сад, на истории не будет лишним сходить в музей Великой Отечественной войны, на рисовании — увидеть старинную усадьбу», - комментирует документ начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Александр Матюшонок.

Документ был принят по итогам пилотного проекта. Постановление предусматривает финансирование таких экскурсий за счет спонсоров.

В числе экскурсионных объектов для школьников Минска значатся мемориальный комплекс «Тростенец», музейный комплекс «Дудуткі», ОАО «­БЕЛАЗ», СЗАО «Белджи» и т.д.