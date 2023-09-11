Последнее обновление: 11.09.2023 14:46

КГБ Беларуси сообщил о задержании якобы работавших на Службу безопасности Украины боевиков

КГБ задержал в Беларуси членов трех боевых ячеек, которые якобы работали на Службу безопасности Украины.

Они готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы, пишет БелТА со ссылкой на КГБ. На сайте ведомства сообщение отсутствует.

Один из фигурантов, который готовил подрыв железной дороги в Столбцовском районе, инициативно вышел на связь с СБУ. Для подготовки теракта он привлек своего бывшего коллегу. Осуществить задуманное пособникам СБУ не удалось.

Попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух белорусов, у которых были навыки в минно-взрывном деле.

Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории РБ целый арсенал с автоматами Калашникова, дронами и взрывчаткой.

Все задержанные водворены в СИЗО КГБ, где сейчас дают признательные показания, утверждает госагентство.

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