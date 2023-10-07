Минобороны Израиля на фоне ракетных обстрелов заявило о готовности к войне с ХАМАС

На фоне ракетных обстрелов ряда израильских городов из сектора Газа армия обороны Израиля заявила, что готова к войне.

"Израильскую территорию широко обстреливали ракетами из Газы, и террористы проникли на израильскую территорию через различные пункты въезда", - говорится в заявлении армии.

Военные предупредили, что жителям юга и центра страны "следует находиться в непосредственной близости от охраняемых районов, а те, кто находится на периферии Газы, должны оставаться в пределах безопасного пространства".

"ХАМАС является правящей организацией в секторе Газа, ответственной за это нападение, и будет нести отвесность за последствия и за произошедшие события", - подчеркивается в сообщении.

В сложившейся ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов, передает Интерфакс.

Газета Times of Israel пишет, что "беспрецедентная внезапная атака террористов из сектора Газа началась за несколько минут до 7 часов утра с сотен ракет, выпущенных по Израилю".

Издание также публикует фотоснимки, которые по ее оценкам свидетельствуют о том, что "десятки палестинских террористов проникают в Израиль из Газы", в том числе на грузовиках.

Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Деф объявил, что движение выпустило по Израилю 5 тыс. ракет, ознаменовав начало операции "Потоп Аль-Аксы". Он призвал всех палестинцев взяться за оружие.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант ввел режим чрезвычайного положения в ряде южных и центральных районов Израиля - в радиусе 80 км от сектора Газа. Ограничения на собрания затронули в том числе Тель-Авив и Беэр-Шева.

В армии обороны Израиля тем временем сообщили, что наносят ответные удары по сектору Газа.

Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. По некоторым данным, они установили контроль над полицейской станцией в Сдероте, взяли в заложники нескольких израильских военных и переправили их в сектор Газа, а также захватили несколько единиц израильского армейского транспорта, также отправив его в Газу.

Перестрелки идут в нескольких местах на юге Израиля. Haaretz отмечает, что боевики зашли в города Офаким и Нетивот, и по информации полиции, взяли в заложники гражданских лиц в Офакиме.

По данным израильских медиков, в результате ратных обстрелов по меньшей мере 16 человек были ранены, двое находятся в критическом состоянии, одна женщина погибла.