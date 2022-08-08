Боевики в Газе согласились на перемирие с Израилем

Боевики группировки "Исламский джихад" заявили вечером в воскресенье, что они согласились на перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, чтобы положить конец трехдневному конфликту с Израилем, в результате которого погибло более 40 человек.

Власти Израиля также подтвердили, что перемирие согласовано, но подчеркнули, что готовы применять силу, если режим прекращения огня будет нарушен. Перемирие вступило в силу в 23:30 по местному времени.

"Была согласована формулировка египетского соглашения о перемирии, которая содержит обязательство Египта работать над освобождением двух заключенных, [Бассема] аль-Саади и [Халиля] Ававдеха", - говорится в заявлении представителя "Исламского джихада" Мохаммада аль-Хинди.

Саади, высокопоставленный член политического крыла "Исламского джихада", был недавно арестован на оккупированном Западном берегу; Ававдех, который является боевиком группировки, также находится в заключении в Израиле.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, в свою очередь, заявил, что цели операции в секторе Газа достигнуты, и продолжать ее смысла нет.

Нынешнее обострение в секторе Газа - самое серьезное с мая 2021 года. Тогда взаимные обстрелы продолжались в течение 11 дней.

Ранее глава израильского минобороны Бенни Ганц заявил, что операция в Газе, получившая название "На заре", может продлиться еще неделю.

"Мы поразили десятки военных целей, которые "Исламский джихад" использовал для производства и запуска ракет. Солдаты, работающие на системе ПРО "Железный купол", с которыми я нахожусь здесь сегодня, продолжат защищать родину, не сводя глаз с целей", - сказал Ганц.

В Армии обороны Израиля накануне заявили, что для поражения 26 целей были применены 16 тонн ракет и авиабомб.

Новая эскалация конфликта началась в пятницу, когда в Газе был убит высокопоставленный боевик "Исламского джихада". В субботу Израиль убил еще одного лидера этой организации.

Палестинские боевики заявляют, что удары Израиля унесли жизни 43 человека, в том числе 15 детей. Пострадало более 300 человек.

В ответ в сторону Израиля со стороны Газы было выпущено почти 400 ракет, сообщили представители Израиля. Большая часть из них была перехвачена системами ПРО.