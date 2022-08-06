Боевики «Исламского джихада» запустили около 80 ракет в сторону Израиля

Израильские военные проинформировали о примерно 80 ракетах, запущенных боевиками группировки "Исламский джихад" из сектора Газа вечером в пятницу.

По данным Армии обороны Израиля, более 30 ракет не долетели до израильской территории и рухнули еще в секторе Газа вскоре после запуска. Еще 33 снаряда удалось сбить с помощью системы ПРО "Железный купол". Остальные 13 ракет разорвались на израильской территории, однако сообщений о пострадавших не поступало.

В пятницу израильская армия начала операцию "Рассвет" против палестинских радикальных группировок из сектора Газа. Для этой операции планируется мобилизовать до 25 тыс. резервистов, передает Интерфакс.

Также ранее поступали сообщения о гибели в результате израильского удара одного из главарей "Исламского джихада". Региональные СМИ со ссылкой на источники в свою очередь заявляли, что в результате этих действий погибли не менее 15 человек.