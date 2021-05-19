Совбез ООН вновь не согласовал заявление по конфликту на Ближнем Востоке

Участники Совета Безопасности ООН в четвертый раз за последние 8 дней не смогли согласовать совместное заявление, призывающее стороны конфликта на Ближнем Востоке к снижению напряженности.

"Мы не считаем, что публичное заявление в данный момент поспособствует деэскалации", - заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во вторник, 18 мая.

Вашингтон по-прежнему нацелен на "интенсивную дипломатию" ради прекращения насилия, добавила она. Прежние попытки принять совместное заявление также не увенчались успехом из-за позиции Соединенных Штатов.

Постоянный наблюдатель Палестинской национальной администрации при ООН Рияд Мансур осудил отсутствие единого мнения. Он заявил, что попросил Организацию Объединенных Наций выступить с призывом к незамедлительному предоставлению гуманитарной помощи населению сектора Газа, передает DW.

Франция позднее направила СБ ООН проект резолюции, разработанной совместно с Египтом и Иорданией. Документ призывает к режиму прекращения огня и был согласован президентом Франции Эмманюэлем Макроном на видеоконференции с его египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси и иорданским королем Абдаллой II, сообщили в канцелярии французского лидера.

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли 213 человек, в том числе дети. В Израиле в результате обстрелов погибли двенадцать человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН 17 мая призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие. На следующий день 26 из 27 стран ЕС (за исключением Венгрии) призвали Израиль и ХАМАС к прекращению огня, защите гражданского населения и обеспечению доступа гуманитарной помощи.