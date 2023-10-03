Власти РБ возбудили дело из-за марафона по сбору средств для политзаключенных

Белорусские силовики возбудили уголовное дело в отношении участников прямой трансляции под названием "Онлайн-марафон салідарнасці з палітзняволенымі "Нам не ўсё адно", сообщила пресс-служба МВД РБ.

В ведомстве утверждают, что сбор средств был организован представителями «так называемого объединенного переходного кабинета» и руководителями «иных экстремистских формирований».

«12-часовой эфир с рассуждениями находящихся в розыске преступников и других деструктивных личностей транслировался на youtube-каналах радикалов, покинувших Беларусь. Мероприятие, завуалированное под сбор средств для осужденных якобы по политическим мотивам белорусов, организаторы провели с целью привлечения денег для личной материальной подпитки. По их заявлению, они получили более 500 тысяч евро», - утверждает МВД.

Из сообщения следует, что cуд Центрального района Минска признал «экстремистским» видеоконтент марафона "Нам не ўсё адно".

Подозреваемыми являются порядка 60 человек из числа организаторов марафона и их пособников. В настоящее время проводится работа по установлению других лиц, спонсирующих деструктивные формирования.