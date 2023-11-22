В Беларуси еще 13 человек признаны политзаключенными

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 13 человек за уголовное пресделование со стороны государства по статьям об оскорблении Лукашенко, представителей власти, судей, надругательства над государственными символами.

Правозащитники требуют освободить Андрея Миндубаева, Олега Волкова, Вадима Борисова, Олега Силича, Германа Лебедева, Евгения Гомонова, Константина Соломиюка, Александра Брезина, Валерия Яроцкого, Степана Задойко, Анатолия Зелепугу, Ольгу Козловскую, Ирину Сапрыгину.

В Беларуси политзаключенными остаются 1454 человека.