Последнее обновление: 11.07.2023 16:40

В реанимации умер политзаключенный Алесь Пушкин

В Беларуси в реанимации умер политзаключенный художник Алесь Пушкин, отбывавший «наказание» в Гродненской тюрьме.

«Сёння ноччу у рэанімацыі пры невысветленых абставінах памёр Алесь Пушкін», - сообщила в Facebook его супруга.

Белорусский художник Алесь Пушкин был осужден на 5 лет в колонии строго режима за надругательство над государственными символами (статья 370 УК) и разжигание расовой, национальной, религиозной или другой социальной розни (часть 3 статьи 130 УК).

В больнице скорой помощи подтвердили, что Алесь Пушкин находился в реанимации под охраной.

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