Еще 9 человек признаны политзаключенными в Беларуси

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 9 человек в связи с уголовным преследованием со стороны властей за оскорбление А. Лукашенко, представителей власти (сотрудников милиции), судей и оскорбление государства и государственных символов.

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить политзаключенных Вадима Говина, Юрия Павлючика, Евгения Кушнарева, Олега Егоренкова, Павла Янчука, Александра Хомченко, Константина Ступникова, Ольгу Мацко, Сергея Луференко и прекратить уголовное преследование в отношении них.

В настоящее время политзаключенным в Беларуси считается 1501 человек.