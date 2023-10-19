Последнее обновление: 19.10.2023 16:47

Дипломаты стран ЕС пришли к зданию Верховного суда РБ в знак солидарности с Бабарико

Дипломаты европейских стран сегодня пришли к зданию Верховного суда Беларуси в знак солидарности с Виктором Бабарико.

«Представитель посольства Германии в Минске вместе с представителями других дипмиссий в Беларуси пришли сегодня к зданию суда к началу заседания, чтобы выразить свою солидарность с Виктором Бабарико», - говорится в заявлении посольства ФРГ в РБ.

Сегодня в суде запланировано заседание по так называемому «дела Белгазпромбанка», фигурантом которого в том числе выступает и приговоренный к 14 годам лишения свободы Виктор Бабарико.

«От Виктора Бабарико нет вестей уже много месяцев. Последней новостью стало то, что в конце апреля 2023 года он был помещен в больницу в Новополоцке, а до этого в течение длительного времени находился в опасных для здоровья тюремных условиях. Федеральное правительство Германии требует освобождения политических заключенных в Беларуси», – подчеркивается в заявлении.

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