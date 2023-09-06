Посольства и консульства РБ больше не будут выдавать паспорта и ID-карты - МИД

В МИД Беларуси прокомментировали указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий».

«Белорусские загранучреждения более не уполномочены заниматься вопросами выдачи/обмена/продления всех видов паспортов и идентификационных карт. Указанные действия можно осуществить на территории Беларуси», - говорится в комментарии.

Теперь граждане, который оформили постоянное проживание за пределами страны и состоят на постоянном консульском учете, смогут обращаться за обменом паспортов в главное консульское управление МИД либо в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту последней регистрации в Беларуси (по месту последнего жительства родителей — для лиц, не проживавших в Беларуси).

Апостиль также будет проставляться в одном из компетентных органов в Беларуси (МИД, Минобразования, Минюст и главные управления юстиции Мингорисполкома и облисполкомов — в зависимости от типа документа). Подача документов для проставления апостиля возможна только лично владельцем документа либо иным лицом при предъявлении доверенности, оформленной в Беларуси.

Личная подача документов в заинтересованный орган также предусмотрена и по ряду других административных процедур, перечисленных в указе (для получения справок ЗАГС, повторных свидетельства о регистрации актов гражданского состояния (кроме смерти) и так далее.

При этом обращения, поданные белорусами до вступления указа в силу, будут рассматриваться в прежнем порядке.

Посольства и консульства будут по-прежнему заниматься вопросами гражданства, консульского учета, регистрацией актов гражданского состояния, оформлением постоянного проживания за пределами Беларуси, выдавать свидетельства на возвращение в Республику Беларусь, удостоверять завещания, согласия, отказы, свидетельствовать верность копий и подлинность подписи на документах.

Указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» вступает в силу 7 сентября 2023 г.