Последнее обновление: 20.05.2025 18:00

Проблемы с телефонной связью и интернетом возникли в ряде регионов Испании

Масштабный сбой у испанского оператора связи Telefónica привел к отключению стационарной телефонной связи и интернета у пользователей ряда автономных сообществ страны. Об этом сообщает во вторник Испанское телевидение.

Согласно информации, пострадали автономные сообщества Арагон, Валенсия, Страна басков, Эстремадура и Андалусия.

Особенно чувствительно ситуация отразилась на работе экстренных служб, в связи с чем местные власти включили альтернативные линии для оповещения.

Другие крупные испанские операторы связи о сбоях не сообщали.

Происшествие, причины которого еще предстоит выяснить, произошло спустя примерно три недели после того, как в стране случилось полное отключение энергонабжения, устранение неполадок тогда заняло примерно около суток.



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