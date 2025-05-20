Последнее обновление: 20.05.2025 10:44

Huawei представила ноутбуки на базе собственной операционной системы

Категории: Китай Huawei

Китайский технологический гигант Huawei в понедельник представил два новых ноутбука на базе собственной операционной системы (ОС) HarmonyOS, что ознаменовало дебют собственной ОС компании на рынке персональных компьютеров (ПК).

Выпуск таких моделей ПК, как Huawei MateBook Pro и MateBook Fold Ultimate Design, свидетельствует о намерении компании расширить сферу применения HarmonyOS за пределы смартфонов и планшетов, выйдя на рынок ПК, на котором десятилетиями доминировали Microsoft Windows и Apple macOS, пишет Синьхуа.

На презентации, состоявшейся в городе Чэнду (административный центр провинции. Сычуань, Юго-Западный Китай), исполнительный директор Huawei Юй Чэндун заявил, что благодаря глубокой интеграции программного обеспечения, аппаратного обеспечения, оконечных устройств и облачных технологий компьютеры на базе HarmonyOS коренным образом меняют пользовательский опыт работы с ПК.

HarmonyOS или Хунмэн по-китайски - это операционная система с открытым исходным кодом, разработанная для различных устройств и сценариев, включающих интеллектуальные экраны, планшеты, носимые устройства и автомобили. Впервые она была запущена в августе 2019 года.

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