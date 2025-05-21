Последнее обновление: 21.05.2025 13:47

На выставке MILEX-2025 оружие и технику представляют более 150 компаний из Беларуси и пяти стран мира

Сегодня в Минске стартовала ХII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси, в выставке принимают участие более 90 организаций оборонного сектора экономики. Среди экспонентов более 150 компаний из Беларуси и пяти стран мира. Это Российская Федерация, Китай, Иран, Пакистан, Индия.

Количество компаний в полтора раза больше, чем было в 2023 году, утверждает ведомство.

«На площадях MILEX-2025 представлено более 750 образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства. Среди них – самые новые, передовые разработки отечественного военно-промышленного комплекса. Это зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ-2К» с первой отечественной зенитной управляемой ракетой, гранатометный комплекс «Сапфир», бронетранспортер V-2 и другие новинки», - информирует Минобороны.

В рамках выставки пройдет 11-я Международная научная конференция по вопросам развития вооружения, военной и специальной техники и технологий двойного назначения. В ней на пяти секционных заседаниях примут участие «около 300 международных экспертов и специалистов ВПК», которые представят «более 50 докладов по разным направлениям и аспектам развития военно-промышленного комплекса».



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