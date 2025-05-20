Китай начал сборку ИИ-суперкомпьютера в космосе

Китай отправил в космос 12 спутников в рамках проекта по запуску сети орбитальных суперкомпьютеров под руководством стартапа ADA Space и Чжэцзянской лаборатории.

Ракета Long March 2D взлетела 14 мая из Центра запуска спутников Цзюцюань на северо-западе КНР.

12 доставленных на орбиту спутников формируют «Вычислительную группировку трех тел» — амбициозный китайский проект по созданию глобальной орбитальной спутниковой системы, предназначенной для распределенных вычислений и поддержки искусственного интеллекта. Сеть будет обрабатывать данные прямо в космосе, а не на земле, снижая зависимость от наземной инфраструктуры.

По данным SCMP, преимущество космического суперкомпьютера выходит за рамки экономии времени на связь. Традиционная передача информации приводит к потере более 90% данных из-за ограниченной пропускной способности и проблем с доступностью наземных станций.

«Орбитальные центры обработки информации могут использовать солнечную энергию и излучать свое тепло в космос, что снижает потребность в энергии и уменьшает углеродный след», —-подчеркнул астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Спутники оснащены лазерными каналами связи для общения между собой со скоростью до 100 Гбит/с и «передовыми возможностями» искусственного интеллекта. Каждый имеет на борту ИИ-модель с 8 млрд параметров и способен выполнять 744 TOPS — показатель производительности вычислений. По данным ADA Space, в совокупности спутники могут выполнять пять POPS.

Один из аппаратов несет поляриметр космических рентгеновских лучей, который будет обнаруживать, идентифицировать и классифицировать переходные события, такие как гамма-всплески, одновременно посылая сигналы, позволяющие другим миссиям провести последующие наблюдения.

В ADA Space отметили, что отправленные орбитальные модули представляют собой первую в мире специализированную вычислительную группу, которая знаменует переход от спутников, ориентированных исключительно на зондирование или связь, к устройствам, которые также служат операторами данных и платформами для искусственного интеллекта.

Система является частью более широкой программы «Звездные вычисления», в рамках которой планируется создание огромной орбитальной сети из 2800 спутников. Компания считает, что она сможет удовлетворить растущий спрос на вычисления в реальном времени в космосе.

ADA Space основана в 2018 году и специализируется на спутниковых технологиях и космических вычислениях на базе ИИ.