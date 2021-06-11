Министр юстиции РБ проинформировал о ряде поправок в Гражданский кодекс

Белорусские власти намерены внести множественные поправки в Гражданский кодекс страны, ряд грядущих поправок сегодня обнародовал глава Минюста Олег Слижевский.

В частности, кодексом будет предоставлена возможность юридическим лицам действовать на основании утвержденного правительством типового устава.

"Если сегодня для регистрации субъекта хозяйствования необходимо разработать собственный устав, представить его в регистрирующий орган и иные государственные органы, то вводится возможность, когда по желанию учредителей юридического лица можно не готовить индивидуальный устав и при регистрации заявить, что мы будем действовать на основании этого типового устава", - сообщил Слижевский, которого цитирует БелТА.

Будут внесены поправки, которые (не) регулируют сделки с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет.

"Сегодня нет однозначного понимания: на практике такие сделки могут осуществляться с согласия обоих законных представителей либо достаточно одного? Четко закрепляется, что достаточно будет одного законного представителя", - пояснил министр.

Нормы действующего кодекса не раскрывают и понятие мелкой бытовой сделки, участниками которой также могут быть несовершеннолетние. Сегодня различные органы трактуют нормы субъективно. "В этой связи вводится четкая норма и верхний предел для мелкой сделки: три базовые величины", - продолжил он.

Согласно поправкам, иностранные организации смогут вести коммерческую деятельность в стране только через создание филиалов. Предпринимательская деятельность посредством представительств иностранных организаций будет запрещена.

Предлагается также убрать верхний предел срока действия доверенности (сегодня он составляет три года). Стороны смогут сами определять нужный срок действия доверенности. Если он не указывается, то по умолчанию будет подразумеваться годовой срок действия этого документа. Появится и безотзывная доверенность. Иными словами, выданный документ не может быть отозван до истечения своего срока действия, если иное не предусмотрено в самой доверенности.

Кодексом будет запрещено распространений фотографий граждан без их согласия, за исключением определенных случаев - к примеру, если фото сделано в общественном месте.