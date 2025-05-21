Volvo первой в мире интегрирует ИИ Google Gemini в свои автомобили

Шведский автомобильный концерн Volvo станет первой компанией, интегрирующей искусственный интеллект Google Gemini в свои авто со встроенной операционной системой Android Automotive. Об этом пишет The Verge.

Это стало возможным благодаря расширению партнерства с Google, с которым Volvo сотрудничает уже много лет.

Именно Volvo в свое время была одной из первых, кто начал использовать Android Automotive, а теперь компания первая в очереди на внедрение Gemini.

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Отмечается, что искусственный интеллект позволит водителям и пассажирам вести "естественные" разговоры с автомобилем для навигации, перевода, поиска мест, управления климатом или даже вопросов о технических особенностях машины.

Volvo позиционирует это как облегчение "когнитивной нагрузки" на водителя, чтобы он мог сосредоточиться на дороге.

Gemini также станет доступным для систем Android Auto уже в ближайшие недели, но для авто с Android Automotive – только в конце года.

Volvo также станет одной из эталонных аппаратных платформ Google для разработки и тестирования будущих автомобильных технологий.

Таким образом, автомобили Volvo получат новые функции и обновления от Google еще до того, как они будут добавлены в основную кодовую базу Android.