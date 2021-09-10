Совмин одобрил два проекта международной технической помощи

Совет министров постановлением № 518 от 9 сентября 2021 г. одобрил два проекта международной технической помощи.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, будут реализованы следующие проекты МТП: «Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь-3»; «Достижение максимального влияния миграции и мобильности на устойчивое развитие Республики Беларусь».

Координация и эффективный контроль за реализацией первого проекта возложены на Министерство иностранных дел, второго – на Министерство внутренних дел.

Постановление вступает в силу со дня принятия.