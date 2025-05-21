Microsoft задействует ИИ-агентов для научных исследований

Корпорация Microsoft на конференции Build-2025 анонсировала платформу Microsoft Discovery, которая использует ИИ-агентов для «трансформации процесса научных открытий».

Площадка «расширяема» и способна обрабатывать определенные научные задачи «от начала до конца». Она поможет ускорить исследования и преобразовать исследовательский процесс с помощью искусственного интеллекта, утверждает корпорация.

«Платформа позволяет ученым и исследователям сотрудничать с командой специализированных ИИ-агентов, чтобы помочь добиваться научных результатов с высокой скоростью, масштабом и точностью, используя последние инновации в области ИИ и суперкомпьютеров», - говорится в анонсе.

Компания подчеркивает важность создания единой платформы, на которой искусственный интеллект сможет охватывать как научные дисциплины, так и когнитивные процессы, связанные с управлением научным мышлением. Для формирования подобного взаимодействия ИИ-агенты должны уметь: рассуждать на основе сложного и контекстного графа, объединяющего все источники знаний; специализироваться на разных областях и задачах; обучаться на результатах и адаптировать всю исследовательскую стратегию соответствующим образом.

Discovery построена на базе Microsoft Azure. Компания сообщила о сотрудничестве с рядом клиентов для осуществления совместных инноваций в различных областях вроде энергетики, фармацевтики, производства и химии.

В апреле Microsoft начала тестирование обновления Copilot для Windows, которое позволяет ИИ анализировать изображение на экране и давать подсказки касательно функциональности разных приложений.