Франция передаст Украине роботизированные системы разминирования

Украина получит шесть современных беспилотных систем разминирования ROCUS. Об этом сообщила французская компания CNIM Systèmes Industriels.

Согласно информации, современные беспилотные системы разминирования ROCUS созданы на базе платформы THeMIS эстонской компании Milrem Robotics.

Поставка финансируется правительством Франции, а получателем станет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

ROCUS – это роботизированный комплекс для очистки территорий от взрывоопасных предметов. Такая система позволяет дистанционно обнаруживать, идентифицировать и обезвреживать мины и другие угрозы, значительно снижая риск для саперов.

Эти шесть новых машин дополнят семь систем ROCUS, которые уже были переданы Украине в 2022 году. Всего Украина получит 15 роботизированных платформ.

THeMIS от Milrem Robotics является самым распространенным беспилотным наземным транспортным средством в своем классе, находящимся на вооружении в 19 странах мира.