Sony начала массово блокировать российские аккаунты PlayStation

Компания Sony начала массовую блокировку аккаунтов PlayStation Network, которые россияне регистрировали в других странах для обхода санкций. Об этом сообщает российское издание iXBT.games.

Волна блокировок продолжалась с 8 по 13 мая. Под ограничения попали аккаунты, зарегистрированные на территории Турции, Казахстана и Украины. Речь идет как об аккаунтах с подпиской PlayStation Plus, так и без нее. Некоторые пользователи также сообщают о блокировке самих консолей.

Причины блокировки компания официально не раскрывает. По словам пользователей, Sony отказывает в возвращении средств и не отвечает на обращения.

По данным сообщества PlayStation Hub, аккаунты, созданные до 7 мая, продолжают работать — независимо от страны регистрации.

После выхода Sony с российского рынка в марте 2022 года многие россияне начали массово создавать аккаунты в других регионах. Чаще выбирали Турцию, Казахстан или Украину из-за более низких цен на подписку. В 2023 году компания уже блокировала часть таких аккаунтов в Турции, объясняя это техническим сбоем.

На фоне санкций и выхода глобальных компаний из РФ, российские власти начали продвигать идею создания отечественной игровой приставки. Параллельно Путин поручил правительству установить контроль над игровым рынком РФ.