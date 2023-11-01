Парламент РБ принял поправки в Гражданский кодекс

Обе палаты белорусского парламента одобрили поправки в Гражданский кодекс РБ, предусматривающие обязанность юрлиц уведомлять власти о смене места нахождения, возможность выступать в качестве фактора по договору факторинга и т.д.

В частности, поправки отменяют необходимость указания в учредительных документах предмета деятельности юридического лица.

Одновременно, поправки обязывают юридическое лицо направлять в регистрирующий орган уведомление об изменении места нахождения юридического лица с целью внесения этих данных в Единый государственный регистр юрлиц и ИП.

"При изменении места нахождения юридического лица такое юрлицо обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление. Определено, что юридически значимое сообщение, направленное по месту нахождения, указанному в регистре, будет считаться доставленным юридическому лицу, даже если оно не находится по такому месту нахождения или по обстоятельствам, зависящим от него, не получило сообщение или не ознакомилось с его содержанием. При этом юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимого сообщения, направленного по месту его нахождения, или неознакомления с содержанием такого сообщения", - прокомментировала поправку депутат Любецкая.

Также, вносятся поправки с целью предотвращения ухода юрлиц от ответственности через процедуру реорганизации. Согласно действующей редакции статьи 56 Гражданского кодекса кредитор реорганизуемого юридического лица вправе требовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юрлицо, и возмещения убытков.

Эта статья дополнена нормой об ответственности за неисполнение обязательств перед кредитором, потребовавшим досрочного исполнения или прекращения обязательств и возмещения убытков, а также за отсутствие своевременного уведомления кредитора о реорганизации, если это повлекло невозможность заявления им требования о досрочном исполнении или прекращении обязательства и возмещении убытков. Определено, что в таких случаях солидарную ответственность перед кредитором будут нести как реорганизованное юридическое лицо и юрлица, созданные в результате реорганизации, так и собственники имущества (учредители, участники) таких юрлиц и иные лица, в том числе руководители таких юридических лиц, имеющие право давать обязательные для этих юридических лиц указания либо возможность иным образом определять их действия, члены их коллегиальных органов, если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению таких последствий для кредитора".

Кроме того, новая редакция статьи предусматривает, что, если разделительный баланс не позволяет определить правопреемника по обязательству реорганизованного юридического лица либо из разделительного баланса или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемого юридического лица, что привело к существенному нарушению законных интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и юрлица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по таким обязательствам. В случае если разделительный баланс не составлен, не утвержден или не представлен для решения вопроса об определении правопреемников по обязательствам реорганизованного юридического лица, солидарная ответственность наступит по всем обязательствам реорганизованного юрлица.

Поправками закрепляется обязанность председателя ликвидационной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации юридического лица письменно уведомить об этом не только регистрирующий орган, но и кредиторов ликвидируемого юрлица. При этом определено, что процедура ликвидации юридического лица считается начатой с момента внесения соответствующих сведений в регистр, а в случае вынесения решения о ликвидации судом - со дня его вступления в законную силу.

Согласно поправкам в статью 314 ГК суды будут не вправе уменьшать неустойку, которая взыскивается с лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, по своей инициативе. Уменьшение такой неустойки будет возможно только по заявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, о ее уменьшении.

Согласно изменениям в статье 364 cуды не смогут отказать во взыскании убытков только потому, что их размер не может быть достоверно определен: в этом случае суд будет определять размер убытков с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств дела.

Поправками в статью 366 исключается двойная ответственность в виде одновременной уплаты процентов и неустойки за неисполнение денежного обязательства. Определено, что в случае, когда соглашением сторон или законодательством предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, проценты взысканию не подлежат.

Поправками предусматривается изменение нормы приведения договоров в соответствие с изменением законодательства. Если после заключения договора и до прекращения его действия принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем действовали при заключении договора, условия договора сохраняют силу кроме случаев, когда в акте законодательства установлено, что договор подлежит приведению в соответствие с этим актом законодательства.

Таким образом, изменения законодательства, вступившие в силу после заключения договора, по общему правилу не будут влиять на содержание договора и возникшего из него договорного правоотношения.

Уточнен состав лиц, которые могут выступать в качестве фактора по договору факторинга: в качестве фактора сможет выступать любая коммерческая организация, а не только банк или небанковская кредитно-финансовая организация.

В новой редакции излагается раздел "Интеллектуальная собственность". Нормы, определяющие основы правового режима отдельных объектов интеллектуальной собственности, систематизируются с изложением их по схеме, предполагающей определение объекта правовой охраны, основания предоставления такой охраны, общих положений о содержании исключительного права на соответствующий объект интеллектуальной собственности, особенностей распоряжения исключительным правом на соответствующий объект, если такие особенности обусловлены его природой, а также срока действия исключительного права. В числе вносимых в этот раздел изменений - увеличение срока действия исключительного права на произведение после смерти автора до 70 лет в целях гармонизации с гражданским законодательством России.

"Важной является корректировка прав и обязанностей административно-территориальных единиц, которые сталкиваются с вопросами выморочного наследства. В статье 1086 ("Ответственность наследников по долгам наследодателя") Гражданского кодекса определено, что административно-территориальная единица, в собственность которой перешло выморочное наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ней наследственного имущества, определяемой на день открытия наследства. В связи с этим внесено дополнение также в статью 34 Жилищного кодекса, которая регулирует в том числе погашение задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги», - сообщила Любецкая.

«Установлено, что предусмотренный статьей 1086 Гражданского кодекса порядок погашения долгов наследодателя в случае признания наследства выморочным будет распространяться и на погашение задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги, плате за пользование жилым помещением, возмещению расходов на электроэнергию. Внесены изменения в статью 1124 ("Выбор права сторонами договора") Гражданского кодекса. Сейчас стороны договора могут выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к этому договору. Сделан акцент не на праве, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору, как в действующей редакции статьи, а на праве, которое подлежит применению к их договору, так как сфера действия договорного статута шире, чем только права и обязанности сторон", - уточнила она.

В Гражданский кодекс включены отдельные положения декрета №24 от 19 декабря 2008 года №24 - обязанность арендодателя в случае заключения договоров, влекущих переход права собственности, в отношении сданных им в аренду капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-места, указывать в договоре сведения об обременении этого имущества правом аренды.

Предусмотрено, что перечисленные нововведения вступят в силу через год после официального опубликования закона.