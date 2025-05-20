Стихийные свалки в Минском районе ужаснули Лукашенко. Об этом он заявил на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов.

Лукашенко признал, что пока полностью не решены вопросы контейнерного сбора коммунальных отходов.

"Дачники, жители малых городов зачастую просто не знают, куда выбрасывать ненужное. Знают… Я, можно сказать, случайно (обнаружил - прим.). Вот я премьеру говорил - в его области вчерашней (Александр Турчин до премьерской должности возглавлял Минский облисполком - прим.) по Минскому району. Я проехал и ужаснулся", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Минский район - это отхожий район города-героя Минска. Что там творится - это кошмар. Прямо на окраине леса, никто не утруждает себя: заехал самосвал, выбросили… Чего только нет! Я специально остановился, посмотрел: старые холодильники, пластмасса, стекло, разного рода бытовой мусор. Это под Минском!" - подчеркнул он.