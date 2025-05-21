На границе Беларуси с Польшей скопилось более 1,1 тысячи легковушек

Транспортные очереди на границе Беларуси сохраняются: въезда в ЕС ожидают около 1870 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 1120 легковых автомобилей. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 37%», - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут для грузовиков на въезд в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 450 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 11% грузовых автомобилей от нормы. Через погранпереход Шальчининкай (Бенякони) в Литву проследовало 36% большегрузов.

На латвийском направлении перед Патерниеками (Григоровщина) скопилось 100 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало около 40% транспорта от нормы.

Через польский Кукурыки (Козловичи) в Польшу проследовало 56% грузовиков. В очереди находится 200 фур.