Бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании

Экс-советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собеседника, ознакомленного с расследованием.

Согласно информации, неустановленный нападавший или нападавшие застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду, 21 мая, утром у ворот Американской школы в престижном районе Мадрида – Позуэло.

Полиция Мадрида сообщила агентству, что вызов о стрельбе поступил в 9:15 утра по местному времени, не назвав имя жертвы.

Радиостанция Cadena SER отметила, что мужчина отвозил своих детей в школу, когда его застрелили.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он уехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят высокопоставленных чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.