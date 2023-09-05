Последнее обновление: 05.09.2023 16:32

Армения отозвала постпреда в ОДКБ

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В указе главы государства говорится, что решение принято по представлению премьер-министра Никола Пашиняна.

Биягов был постпредом Армении в ОДКБ с 2018 года.

Другим указом президент по предложению главы правительства назначил Виктора Биягова постоянным представителем РА в Организации по запрещению химического оружия (резиденция в Гааге).

Еще одним указом президента Биягов назначен послом Армении в Нидерландах (резиденция в Гааге).

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