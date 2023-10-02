В Армении призывают выйти из ОДКБ и подать заявку на членство в ЕС

Несколько общественных и политических сил призвали власти Армении немедленно начать процесс выхода из связанных с Россией организаций и подать заявку на членство в Евросоюзе.

Авторы заявления осудили "угрозы со стороны России и Азербайджана независимости и территориальной целостности Армении" и призвали армянские власти выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ).

"В наши дни антиармянская позиция и политика, проводимая российскими властями, жертвами которых стал армянский народ Арцаха (Нагорного Карабаха), не только плохие, но и еще больше углубляют пропасть, возникшую между Арменией и Россией в последние годы, делая ее практически непреодолимой, что создает острую необходимость радикального пересмотра всей действующей договорно-правовой базы между Республикой Армения и Российской Федерацией", – говорится в обращении.

Авторы заявления рассматривают "насильственную депортацию арцахских армян посредством голода и военной агрессии" в той же логике, что и "российскую агрессию и геноцид против народа Украины".

Организации и отдельные деятели, приветствуя готовность властей Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, призывают их сделать это без всяких оговорок.

Они также призвали власти Армении выйти из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, которые фактически возглавляет Россия, разорвав все военные и экономические соглашения с РФ и запретить вещание российских государственных телеканалов и телеканалов, связанных с государством.

Заявление также призывает обратиться в Европейский Союз с просьбой о полноправном членстве, подписать двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве со странами-членами ЕС, США, Канадой, Индией и другими демократическими странами Объединенного Запада, а также инициировать шаги по углублению двустороннего и многостороннего военного и военно-технического сотрудничества со странами Запада и евроатлантическими государствами.