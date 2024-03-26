Пашинян: ОДКБ не выполнила свои обязательства перед Арменией

Пашинян заявил о невыполнении ОДКБ своих обязательств перед Арменией

ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед Республикой Армения, особенно в 2021-2022 годах, заявил премьер Армении Никол Пашинян в интервью греческому изданию "Kathimerini Daily".

"Практический результат заключается в том, что мы фактически заморозили свое участие в организации. По состоянию на сентябрь 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ, и мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровне. Однако мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них", - сказал Пашинян.

При этом он отметил, что Армения открыта для установления и развития взаимовыгодных отношений со всеми партнерами и имеет четкую позицию по установлению стабильного и прочного мира в регионе.

"С этой целью мы диверсифицируем наши отношения по вопросам безопасности", - уточнил Пашинян.