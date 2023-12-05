Армения отказалась от участия в заседании парламентской ассамблеи ОДКБ.

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян 5 декабря в официальном письме подтвердил, что не будет участвовать в заседании парламентской ассамблей ОДКБ, передает «Арменпресс».

«Спикер НС РА Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ и 16-ом пленарном заседании, которые пройдут в Москве 19 декабря 2023 года. В заседаниях не примет участие и делегация НС РА. Отказ от поездки в Москву председатель НС РА Ален Симонян сегодня письменно подтвердил официальным письмом на имя председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина», - говорится в сообщении НС.

Премьер-министр Армении, министр иностранных дел, министр обороны и секретарь Совета безопасности не участвовали в мероприятиях, организованных в рамках ОДКБ.