Армения отказалась проводить у себя учения ОДКБ в 2023 году

В Армении считают нецелесообразным проведение на своей территории учений ОДКБ в этом году, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Министр обороны Армении (Сурен Папикян) уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в данной ситуации мы считаем нецелесообразными проведение учений ОДКБ (на территории РА), и они не состоятся в этом году", - сказал премьер на пресс-конференции во вторник.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие Сухопутных войск будут задействованы в учениях миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" на территории Армении.